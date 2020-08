Proseguono gli accertamenti nell'area di "Punto Gomme", ossia la serie di capannoni distrutti da un incendio ieri notte in via di Valle Caia, alla periferia di Ardea, nei pressi dei confini con Pomezia e Aprilia.

Oltre alle indagini condotte dai carabinieri della Tenenza di Ardea e della Compagnia di Anzio - coordinati dal capitano Giulio Pisani - sono in corso verifiche anche da parte della polizia locale, agli ordini del comandante Sergio Ierace.



Da ore, nella zona, la Municipale è presente accanto ai vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza la zona, al fine di scongiurare nuovi focolai: ricordiamo, infatti, che a bruciare sono stati migliaia e migliaia di pneumatici, stoccati in un'area grande seimila metri quadrati e composta da sei capannoni (ce ne sono anche altri due di diverse attività, risparmiati dalle fiamme).



Seppure le cause siano ancora da accertare, la pista dolosa resta quella maggiormente battuta, anche perché non si esclude che i focolai possano essere stati diversi e contemporanei.

I carabinieri, ma anche la polizia locale, stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell'area e in attività vicine: per quanto riguarda gli accertamenti della Municipale, oltre all'identificazione delle persone presenti, c'è stata attenzione verso i filmati, dai quali pare emergano alcuni elementi da approfondire.

In attesa di conoscere i risultati delle analisi dell'aria effettuate dall'Arpa Lazio, la zona è stata sottoposta a sequestro sia per mantenere lo stato dei luoghi che per garantire il prosieguo delle indagini, anche relativamente alle autorizzazioni della struttura e alle verifiche sugli impianti antincendio.