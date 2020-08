Un delfino in avanzato stato di putrefazione è stato rinvenuto sugli scogli di Scauri da un canoista, che ha notato l'esemplare senza vita. A trovarlo è stato Sergio Mallozzi, titolare dello stabilimento balneare Lido Florida e figura molto conosciuto nell'ambiente sportivo, per aver militato in numerose squadre di calcio tra cui Minturno, Scauri, Marina, Gaeta, Formia 1905.

«Come sono solito fare- ha spiegato Sergio Mallozzi- con la mia canoa ero uscito per fare un po' di attività. Giunto a qualche centinaio di metri dalla spiaggia dei sassolini, nella zona che i pescatori chiamano lo "scoglio spartuto", ho notato la presenza di qualcosa di grande sugli scogli. Inizialmente pensavo fosse una persona e mentre mi avvicinavo ho ipotizzato che fosse un cinghiale, precipitato dall'area sovrastante. E invece poi ho constatato che si trattava di un delfino morto, che emanava anche un cattivo odore e con una grande ferita sul dorso. Ho chiamato i Carabinieri, i quali mi hanno consigliato di avvertire la Capitaneria di Porto, alla quale ho segnalato il caso». Forse si tratta dello stesso delfino che era stato notato senza vita a Gianola e segnalato sui social? Non si può dire con certezza, ma sta di fatto che si trattava di un esemplare adulto, sulle cui cause di morte, al momento, non è possibile azzardare ipotesi.