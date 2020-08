Controlli straordinari sul territorio provinciale, il bilancio della Questura di Latina. Infatti, dal 17 al 22 agosto 2020 la Questura di Latina ha messo in campo oltre 240 equipaggi, coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine Calabria e unità cinofile della Polizia di Stato, che hanno permesso di identificare, nel corso di 125 posti di blocco, 1985 persone, controllare 791 veicoli ed elevare 110 verbali al codice della strada.

Gli arresti eseguiti sono stati due: il primo per rapina e lesioni personali; il secondo arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali a seguito di una brutta storia di violenza tra le mura domestiche.

Sono state inoltre denunciate in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria ed Amministrativa ulteriori 9 persone per reati che vanno dagli atti persecutori e maltrattamenti in famiglia alle lesioni personali e minacce, ad una denuncia per incendio doloso fino al rifiuto di fornire le proprie generalità e per finire al possesso di sostanze stupefacenti.

Nell'ambito di controlli appositamente disposti nelle zone della movida a Gaeta, Terracina e San Felice Circeo, effettuati anche con l'ausilio di unità cinofile appositamente inviate dal Centro Cinofili di Nettuno, sono state effettuate diverse perquisizioni d'iniziativa, che hanno permesso di rinvenire e sequestrare dosi di hashish ed eroina. Questo un primo bilancio, ma l'attività della Polizia va avanti soprattutto nel fine settimana.