"Questa è una denuncia non una segnalazione", così esordiscono dall'associazione Il Fortino, un commento in cui si fa riferimento alla situazione di pericolosità a Grotta delle Capre. Perché con la sicurezza non si scherza e se le persone non riescono a rispettare i divieti allora occorrono controlli e sanzioni. Il sito in teoria è chiuso, con tanto di cancello. Tuttavia come accade praticamente tutti gli anni si trasforma in una ambita location per godere del meraviglioso mare del Circeo.

Il grosso problema è quello della sicurezza perché il sito viene raggiunto scavalcando il cancello oppure via mare arrampicandosi sulla scogliera. In entrambi i casi si rischia di cadere, del resto non sono mancati incidenti di questo tipo. I sentieri sul promontorio sono stati temporaneamente chiusi a chi si avventura senza guida, appunto per ragioni di sicurezza. Quello che accade nella stessa area appare quindi paradossale e molto rischioso come sottolineato anche dall'associazione che ha pubblicato le foto.