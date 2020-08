Capire se i due incendi divampati nello stesso luogo a distanza di poco più di un anno tra l'uno e l'altro siano una pura casualità oppure si tratti del risultato di un presunto "disegno" tutto da chiarire in ogni dettaglio.

Vanno avanti spedite, in questo senso, le indagini dei carabinieri della Tenenza di Ardea e della Compagnia di Anzio - agli ordini del capitano Giulio Pisani - per fare chiarezza attorno al rogo di giovedì scorso nell'area di "Punto Gomme", ad Ardea, lungo via di Valle Caia.

Con la matrice dell'incendio che ha tutta l'aria di essere dolosa, al momento pare che le attenzioni degli inquirenti - che, in modo concorde con la Procura della Repubblica di Velletri, hanno disposto l'acquisizione dei filmati di videosorveglianza dell'area e di alcune attività limitrofe - siano dirette non solo sull'evento singolo di oltre 72 ore fa, ma anche su un suo ipotetico collegamento sul rogo che, il 24 luglio dell'anno scorso, ha devastato il deposito di pneumatici e una falegnameria presenti in zona. Stavolta, però, le fiamme sono state più dirompenti e alla fine sono stati sei i capannoni inghiottiti dal fuoco, ossia tutti quelli riempiti dagli pneumatici e con carcasse d'auto parcheggiate nelle vicinanze: seimila metri quadrati di macerie combuste e migliaia di gomme per veicoli andate in fumo, con una nube nera che per ore ha stazionato sui cieli del litorale romano e dell'immediato entroterra.

Incendio nell'area di «Punto Gomme», ecco i dati dell'Arpa sull'inquinamento Ieri alle 15:30 Diossina nel range previsto dalla normativa, benzo(a)pirene inferiore alla media annuale e valori di pcb inferiori a quelli registrati durante l'incendio della Eco-X a Pomezia e della Loas ad Aprilia. Sono questi, in estrema sintesi, i risultati dei primi monitoraggi dell'aria effettuati dall'Arpa Lazio in via di Valle Caia, nei pressi dei capannoni di "Punto Gomme" distrutti dall'incendio del 20 agosto scorso. Il monitoraggio, lo ricordiamo, è stato attivato attorno alle 13 di giovedì e il campionatore è stato posizionato a distanza di circa 200 metri dal luogo dell'incendio. L'inquinamento, ovviamente, è stato rilevato, ma i dati non sono "imponenti" come quelli registrati nei pressi della Loas di Aprilia, dove a distanza di due settimane dal rogo il valore della diossina è ancora (seppur di poco) fuori norma. Proprio per quanto riguarda la diossina, il dato registrato è di 0,18 picogrammi su metro cubo d'aria (il valore tollerabile fissato dall'Oms è compreso fra 0,1 e 0,3); il dato sul benzo(a)pirene, invece, vede 0,32 nanogrammi su metro cubo d'aria (valore medio annuale 1), mentre il dato sui pcb ha dato come risultato 268 picogrammi su metro cubo d'aria. In questo caso, vale la pena evidenziarlo, non esiste un valore di riferimento, ma il dato è più basso di quello registrato a Pomezia nel 2017 e ad Aprilia nei giorni scorsi. di: Francesco Marzoli