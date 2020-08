L'uomo, su disposizione del pubblico ministero, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell'udienza di convalida fissata per la mattina di domani. La merce sottratta è stata restituita al responsabile del centro commerciale.

Già noto alle forze dell'ordine e in forte stato di agitazione, il 26enne si è mostrato poco collaborativo anche con gli uomini della polizia di Stato appena intervenuti ed è stato quindi condotto negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito. E' qui che il ragazzo è stato identificato e sempre qui è stato scoperto che il cittadino russo era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari a seguito di un arresto, operato dallo stesso personale della Squadra Volante, lo scorso giugno; all'epoca, gli vennero contestate le ipotesi di reato di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale.

Nello specifico, gli agenti sono intervenuti all'interno di un negozio del centro commerciale "LatinaFiori", dove poco prima il personale della vigilanza interna aveva bloccato un ragazzo che si era impossessato di diversi capi di abbigliamento, per un valore superiore ai 150 euro, occultandoli in uno zainetto.

