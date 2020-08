Ieri i nuovi casi erano stati 1.071, oggi sono 1.210. E crescono inesorabilmente anche i nuovi positivi: sono 935 in più rispetto a ieri. Sono questi i dati dell'emergenza Coronavirus in Italia aggiornati al 23 agosto.

A diffondere i numeri è stato il ministero della Salute: con i 1.210 ulteriori casi, dunque, il totale dei contagi dall'inizio della pandemia sale a 259.345 persone; di queste, 18.438 sono quelle attualmente positive al Covid-19. In isolamento domiciliare ci sono 17.398 individui, mentre sono ricoverati in regime ordinario 971 pazienti; 69 sono quelli in Terapia intensiva.

Veniamo ai decessi. Rispetto a ieri ce ne sono sette in più, con il totale delle vittime che ha toccato quota 35.437 persone. Infine, i guariti sono 267 in più di ieri: in totale, dunque, sono 205.470 le persone che hanno sconfitto il Coronavirus.