Scivola in acqua e resta sommersa per alcuni secondi e grazie all'intervento dell'assistente bagnanti viene tratta in salvo. L'episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri nello specchio d'acqua antistante il lido Oriente, a Scauri, dove una pensionata del luogo di settantotto anni è stata soccorsa ed assistita sino all'arrivo dell'ambulanza.

In prossimità della scogliera, l'anziana è scivolata su uno scoglio sommerso ed è caduta in acqua. Dell'incidente si è subito accorto il bagnino, Gabriele Mancini, il quale è corso subito in acqua, riuscendo a soccorrerla ed adagiarla su un materassino. Trasportata sull'arenile la donna è stata adagiata su un lettino ed ha ricevuto i primi soccorsi, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118, che, poco dopo, l'ha trasferita in ospedale al Dono Svizzero di Formia per ulteriori accertamenti.