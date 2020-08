Sono 1.411 i nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore. Una cinquantina in piu' rispetto alla giornata di ieri quando l'aumento fu 1.367 casi. Il totale delle persone attualmente contagiate e' di 21.932, circa 1.200 piu' di ieri. E' quanto emerge dal quotidiano Bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile. I casi totali registrati da inizio pandemia passano quindi a 263.949. Il numero di decessi nelle ultime 24 ore sale di 5, arrivando ad un totale di 35.463.

Le persone attualmente ricoverate con sintomi sono 1.131 (76 in piu' di ieri), dei quali 69 sono in terapia intensiva (due in meno di ieri) e 20.734 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 94.024, circa 500 in piu' di ieri. Un solo nuovo caso di Covid nelle ultime 24 ore in Valle D'Aosta e Molise, mentre la regione che fa registrare il maggior numero di nuovi casi e' la Lombardia con 286, seguita dall'Emilia Romagna con 171 e dal Lazio 152.