I carabinieri di Minturno hanno denunciato un giovanissimo del posto per evasione. Il ragazzo, che a soli 19 anni era già gravato dalla misura degli arresti domiciliari da scontare presso la propria abitazione, al momento del quotidiano controllo da parte dei militari, è stato trovato fuori casa senza una giustificazione. Per questo i carabinieri non hanno potuto far altro che deferirlo in stato di libertà. Per il ragazzo si aggrava così la propria posizione.