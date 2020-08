In totale, dunque, dall'inizio della pandemia sono stati registrati 1.769 contagi; di questi, 619 sono quelli attualmente positivi, mentre il dato su decessi e guarigioni resta sempre lo stesso. Ci sono 135 vittime e 1.015 negativizzati.

Nove persone, come accennato, hanno un link con la Sardegna, mentre altri due sono collegati rispettivamente con Sicilia e Campania; in più, ci sono due casi con cluster legati al rientro dall'India. Infine, altri due positivi sono contatti di casi già noti e isolati.

Altri 16 casi di Coronavirus a sud di Roma, con nove di questi che arrivano dalla Sardegna e riguardano persone asintomatiche e giovani. E' il dato diffuso poco fa grazie ai canali dell'assessorato alla Sanità della Regione Lazio, con la Asl Roma 6 che, come detto, ha fatto sapere che tra i Castelli Romani e il litorale compreso tra Pomezia e Nettuno ci sono altri 16 positivi.

