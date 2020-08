Notte difficile, quella di ieri, per il territorio di Velletri, al confine con Lariano e Giulianello di Cori. Attorno alle 22, infatti, sulla via di Cori è stato segnalato un vasto incendio, divampato un una zona particolarmente impervia. Sul posto, per domare il rogo, sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento, ma anche diverse squadre dei volontari della protezione civile "Città di Velletri" (da cui è tratta la foto che pubblichiamo, ndr) e della "Gamma Velletri".

Le operazioni di spegnimento delle fiamme si sono concluse attorno alle 4.30 di questa mattina.

Quasi contemporaneamente, poi, ad Artena è tornato a bruciare il monte Patrarquara, minacciando le abitazioni di Contrada Selvatico: per spegnere le fiamme, anche qui divampate in una zona impervia, sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile di Artena e Valmontone.