"L'uccisione e la mutilazione di una volpe, il cui corpo è stato brutalmente "esposto" su un cartello nell'Oasi Verde Susetta Guerrini, è un atto vergognoso che non può lasciarci indifferenti". Parole dell'assessore all'Ambiente di Latina, Dario Bellini, a seguito del ritrovamento della carcassa dell'animale sul cartello in Q4.

"In una società civile non c'è spazio per simili gesti e non posso non esprimere pubblicamente tutta la mia indignazione per quanto accaduto. Siamo al fianco di tutti coloro, associazioni o semplici cittadini, che si impegnano con sensibilità, ogni giorno, per mantenere alta l'attenzione sulle tematiche ambientali. Auspichiamo che le indagini possano portare presto all'individuazione dei responsabili di questo brutale gesto".