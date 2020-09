Ancora un caso di Coronavirus sul territorio di Nettuno: in particolare, poco fa dal Comune hanno comunicato che tra i 39 contagi accertati in 24 ore dalla Asl Roma 6 (picco del mese di agosto e dato più alto rispetto agli ultimi mesi) c'è anche una donna di 41 anni residente in città.

"La donna - hanno fatto sapere dal municipio - ha un link epidemiologico già noto ed è posta in isolamento domiciliare".

Questo nuovo caso di positività, dunque, si inquadra in una situazione che vede il litorale romano fare i conti con una crescita dei positivi rispetto al passato: basti pensare che nella vicina Anzio i nuovi contagiati hanno raggiunto quota 25, con nove persone in più in soli tre giorni.