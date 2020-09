Quattro nuovi casi di Coronavirus tra Latina e provincia, più un quinto contagiato che è residente fuori dal territorio pontino.

Sono questi i dati diffusi poco fa dalla Asl di Latina, con il bollettino che riferisce come i quattro casi pontini siano stati registrati tra Latina, Aprilia, Fondi e Minturno.

Dunque, allo stato attuale, le persone contagiate dall'inizio della pandemia sono 780; quelle attualmente positive sono 198, mentre il numero dei decessi resta stabile a 37 vittime. I guariti, invece, sono due in più: toccata quota 545.

"Si raccomanda vivamente a tutta la popolazione e in particolare ai giovani, al fine di evitare ulteriori ondate di diffusione del Covid-19 e conseguenti provvedimenti - hanno evidenziato, come ogni giorno, dalla Asl pontina -, di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all'utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza. Al fine di non determinare allarme tra la popolazione si chiede di far esclusivamente riferimento a fonti ufficiali quali la Regione Lazio, il Seresmi, lo Spallanzani e la Direzione Generale della Asl".