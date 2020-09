Stava percorrendo via Santa Barbara verso il centro di Nettuno quando, per motivi da chiarire, ha perso il controllo della sua Peugeot 106 CC ed è finito addosso all'autoscuola "Mimmo Spigoni" che si trova proprio alla fine della discesa, in prossimità della curva che si trova a ridosso delle case popolari e prima del cavalcavia ferroviario.

Tutto è avvenuto nelle scorse ore e il giovane che guidava la macchina è stato portato al Pronto soccorso degli ospedali "Riuniti" di Anzio e Nettuno per essere curato: ha riportato alcune lievi ferite al volto.

Ingenti, invece, i danni per l'autoscuola: serranda e vetrata sono state danneggiate, così come non sono mancati problemi per la facciata del palazzo. Ieri, dopo gli accertamenti dei vigili del fuoco che hanno escluso problemi di stabilità, sono subito iniziati i lavori di sistemazione dei locali.