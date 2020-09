Grave incidente stradale nella prima serata di oggi in strada Congiunte Destre nei pressi della Motorizzazione Civile.

Uno dei due automobilisti, un uomo della zona, è stato trasportato in ambulanza nel pronto soccorso del Santa Maria Goretti di Latina con l'urgenza riservata al codice rosso, mentre per l'altro automobilista non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Stando a una prima ricostruzione del sinistro, una delle vetture, una Fiat Punto, proveniva da Chiesuola e si apprestava a imboccare l'accesso del distributore di carburanti, quindi girando alla sua sinistra attraversando la corsia opposta. Proprio in quel momento, nell'altro senso di marcia, arrivata un'Alfa Romeo 166: l'impatto tra i due veicoli è stato inevitabile.