Quattro contagi nel Comune di Minturno, tutti appartenenti allo stesso link familiare. Infatti dopo la positività di una quarantottenne, già registrata l'altro giorno, ora sono risultate contagiate quattro componenti della stessa famiglia. Si tratta della sorella di quarantacinque anni, delle figlie di quindici ed undici anni e della madre di settantasei anni. Purtroppo dopo il primo contagio, i tamponi effettuati sui familiari hanno dato esito positivo, a conferma della forza del virus, che non ha risparmiato un'anziana e due minorenni. In tutto, dunque, sono cinque i casi di questo focolaio familiare, che ha portato inevitabilmente le autorità sanitarie a predisporre accertamenti orofaringei anche ad altre persone che, negli ultimi giorni, hanno avuto contatti con le succitate persone, che sono comunque tutte in isolamento domiciliare.

C'è il rischio che si registrino altri casi, ma lo si saprà solo nelle prossime ore, quando arriveranno i risultati degli altri test.

Con questi quattro contagi i casi a Minturno raggiungono le trenta unità, se si considerano anche i decessi e i non residenti. E mentre a Minturno c'è preoccupazione per questa nuova impennata, nella zona di Castelforte e Santi Cosma e Damiano, si registra uno stop, che costituisce un segnale incoraggiante. Infatti dopo la serie di contagi che hanno interessato soprattutto la città dei santi medici, ieri, per il terzo giorno consecutivo, non è stato segnalato alcun caso. Stesso trend per Castelforte, il cui sindaco, proprio nei giorni scorsi, su richiesta della Asl è stato costretto a disporre la chiusura di tre attività commerciali, tutte ovviamente sottoposte alla sanificazione. Le raccomandazioni dei sindaci di Minturno, Castelforte e Santi Cosma e Damiano sono sempre le stesse ed invitano i cittadini ad utilizzare la mascherina, a rispettare il distanziamento e l'igiene, con il lavaggio delle mani.