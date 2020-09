Nelle province si registrano 29 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono dodici i casi e di questi sei di rientro, tre dalla Romania, uno dalla Francia, uno dalla Puglia e uno dall'Albania. Nella Asl di Frosinone si registrano dodici casi e di questi tre con link dalla Sardegna e uno dall'Albania. Un caso individuato in accesso al pronto soccorso e tre sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Viterbo si registrano due casi uno di rientro dall'Ucraina e uno è un contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl di Rieti si registrano tre casi e si tratta di un caso con link dalla Sardegna e uno è un contatto di un caso già noto e isolato.

Nella Asl Roma 2 sono 50 i casi nelle ultime 24h e tra questi venticinque i casi di rientro, venti con link dalla Sardegna, due dalla Romania, uno dall'Albania, uno dalle Marche e uno dalla Campania. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione.

Su quasi 12 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 171 casi, dei quali 106 a Roma e si conferma una prevalenza dei casi di rientro e continuano i link dalla Sardegna. Zero, invece, i decessi. Ad annunciarlo è l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, nell'odierno bollettino pubblicato sul portale regionale Salute Lazio.

