Per i rilievi dell'incidente è intervenuta invece la polizia stradale che ha accertato la presenza di grosse crepe sull'asfalto e avvallamenti provocati appunto dalle radici dei pini che costeggiano la carreggiata.

È successo lungo la strada provinciale Litoranea, all'altezza del chilometro 9+800, nel tratto compreso tra Fogliano e Borgo Grappa. Per il conducente del motociclo, un uomo di Latina, è stato necessario l'intervento dei soccorritori del servizio 118 che lo hanno trasportato in ambulanza nel Pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti: era cosciente, ma ha riportato una serie di ferite e contusioni che hanno richiesto gli accertamenti medici e le cure del caso.

Incidente stasera alle porte di Latina per un uomo che si stava spostando in scooter ed è caduto a causa dell'asfalto rovinato dalle radici dei pini.

