Nelle province si registrano 18 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono tre i casi e di questi uno di rientro dalla Polonia e uno è un contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl di Viterbo si registrano sette casi e di questi quattro sono tesserati della Viterbese Calcio e due sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Rieti si registrano otto casi e si tratta di un caso con link dalla Sardegna e uno da Malta. cinque i contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 2 sono 51 i casi nelle ultime 24h e tra questi quindici i casi di rientro, nove con link dalla Sardegna, uno dalla Romania, uno dalla Spagna, Uno dall'Indonesia, due dal Perù e uno dalla Grecia. Due casi hanno un link ad un cluster famigliare già noto e isolato e sei casi hanno un link ad un cluster dove è in corso l'indagine epidemiologica.

Questo il bilancio odierno dell'emergenza Coronavirus nel territorio regionale, stilato dall'assessore alla Sanità Alessio D'Amato tramite il portale Salute Lazio. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e continuano i link dalla Sardegna. Si rafforza la rete Coronet con la validazione fatta dall'Istituto Spallanzani all'IRCSS Santa Lucia che entra così nella rete per rafforzare la potenzialità e il profilo scientifico.

