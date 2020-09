Cittadini, comitati e associazioni scendono in piazza per chiedere maggiori tutele ambientali dopo l'incendio del deposito di rifiuti della Loas Italia.

E' stato questo il senso della mobilitazione promossa oggi pomeriggio, che ha visto radunarsi oltre 200 persone in piazza Roma. Un'iniziativa promossa dal comitato per la Tutela dell'Ambiente e la Salute Pubblica, Ekolago, Consorzio Casello 45-Colli del Sole e Pontinia Ecologia e Territorio che ha visto alternarsi diversi relatori: dall'avvocato Ezio Bonanni all'ambientalista Giorgio Libralato, da Gianni Battistuzzi della Città degli Alberi fino al coordinamento dei comitati di quartieri che hanno chiesto la proclamazione dello stato di emergenza per i danni del rogo.

Nel corso del forum, durato quasi tre ore, è intervenuto anche il sindaco di Aprilia che ha voluto rispondere alle critiche sollevate da alcuni residenti. «Capisco che i cittadini siano arrabbiati per quanto accaduto, noi però dobbiamo muoverci con le ordinanze e seguendo le procedure».