Stava rincasando dopo aver chiuso l'attività sul lungomare di San Felice Circeo quando due malviventi lo hanno aggredito e rapinato portandogli via l'incasso e non solo. L'episodio, attorno al quale stanno indagando i carabinieri della Stazione di San Felice Circeo diretti dal luogotenente Antonio Mancini - sotto il coordinamento della Compagnia di Terracina guidata dal capitano Francesco Vivona - è avvenuto nella notte fra sabato e domenica.

Sono passate da un po' le due di notte quando l'imprenditore, una volta chiusa l'attività, sta tornando a casa. È possibile che i banditi lo abbiano seguito. Una volta arrivato nei pressi di viale Alcide De Gasperi, i malviventi entrano in azione. Sono in due, entrambi col volto travisato da un casco. Lo minacciano con un oggetto. Forse un'arma, ma questo dettaglio resta ancora tutto da chiarire. Lo fanno cadere dal motorino e gli portano via il portafogli in cui era custodito l'incasso del giorno e non solo, per un danno economico di circa quattromila euro (la somma esatta è in fase di quantificazione).

Dopodiché i rapinatori si allontanano e fanno perdere le loro tracce. L'imprenditore denuncia l'accaduto ai carabinieri, che avviano subito le indagini. I malviventi, che con molta probabilità hanno seguito gli spostamenti dell'imprenditore dopo la chiusura del locale, hanno agito col volto travisato e si sono allontanati a piedi.