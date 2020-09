Tre contagiati a Formia, due a Minturno e uno a Spigno Saturnia. Questo il bilancio ieri registrato dalla Asl, che sarà ufficializzato quest'oggi dal bollettino dell'azienda sanitaria. Tra i sei contagiati ci sono due stranieri della stessa nazionalità, uno di quarantadue anni residente a Formia e l'altro di trentacinque anni, domiciliato a Scauri.

Non è escluso che possa essere stato lo stesso link epidemiologico. I contagi di Formia erano stati preannunciati dal sindaco Paola Villa ed oltre allo straniero, sono risultati positivi una ottantunenne e una cinquantaseienne. Queste ultime due sono legate alla positiva di quarantadue anni, segnalata venerdì scorso. A Scauri, oltre allo straniero già citato, è risultato colpito dal covid-19 un quarantaquattrenne, parente dei cinque contagiati della settimana scorsa. Una positività che era possibile, tanto che lo stesso paziente già si trovava in isolamento domiciliare.

Il sesto contagiato è un ventottenne di Spigno Saturnia, il cui contagio era stato anticipato ieri dal sindaco Salvatore Vento. "Si trova- ha aggiunto il primo cittadino spignese- in quarantena fiduciaria. La stessa Asl, di concerto con le autorità, sta lavorando all'indagine epidemiologica prevista in questi casi. Siamo prudenti- ha concluso il primo cittadino- non facciamoci prendere dal panico e mandiamo tutti un grande in bocca al lupo di pronta guarigione al nostro concittadino". In seguito a questi nuovi casi, ovviamente, cambiano i numeri per tre città. Formia, infatti, sale così a trentanove, Minturno a ventinove (ma qui c'è da aggiungere due decessi e il contagio di una donna residente però a Roma) e Spigno Saturnia a cinque. Negativi i test per alcuni cittadini sottoposti a test orofaringeo di Castelforte e soprattutto Santi Cosma e Damiano, che, dopo i focolai esplosi, ha fatto registrare un'altra giornata senza contagi. Ora si attendono altri responsi, visti i numerosi tamponi che sono stati effettuati dal personale specializzato della Asl.