Una signora anziana di Formia è stata trovata morta all'interno del suo appartamento. Mistero sulle cause del decesso.

L'allarme è scattato durante la notte e sul posto è arrivato il sostituto procuratore di Cassino, la dottoressa Marra, che insieme agli agenti del commissariato di polizia di Latina hanno effettuato i rilievi del caso.

L'abitazione era completamente a soqquadro, ma apparentemente la donna non presentava segni o ferite dovute a una aggressione. L'episodio si è verificato in via degli Archi, nella periferia sud est della città.

Al momento non si conoscono ulteriori particolari sulla vicenda. Gli inquirenti non hanno fornito altri dettagli, neanche sull'identità.