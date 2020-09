Sono stati chiusi per sanificazione dei locali gli uffici dei Servizi sociali. Opere che dureranno nelle giornate di oggi e domani. Un provvedimendo urgente che si è reso necessario a seguito dell'accoglienza e della presa in carico da parte del Servizio di una utente risultata positiva al primo test per il rilevamento del Covid-19 al momento della sua collocazione presso una struttura protetta. Si tratterebbe di una cittadina di origini rumene con cui i due professionisti sono entrati in contatto, seppur in condizioni di sicurezza. I due sono stati comunque posti in quarantena in via precauzionale in attesa di sottoporsi al test.

In caso di emergenza, relativamente a queste ore di chiusura degli uffici, i cittadini possono contattare i Servizi Sociali chiamando i seguenti numeri: 3917954571, 3917954772, 3938555678.