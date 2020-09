Un grave incidente stradale si è registrato, alle prime luci dell'alba di oggi, sulla statale Pontina all'altezza dello svincolo di strada Sabotino a Borgo Piave.

In circostanze al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta per i rilievi e gli accertamenti del caso, due automobili sono entrate in collisione proprio all'altezza dello svincolo: a causa dell'urto una delle vetture si è ribaltata, una Opel Corsa guidata da un romeno, finendo la propria corsa sotto sopra.

Per lo straniero, soccorso da un'ambulanza del servizio 118, è stato necessario il trasporto d'urgenza in ospedale, mentre l'altro automobilista, praticamente illeso, non ha richiesto le cure dei medici.