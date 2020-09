Si riparte: il candidato vaccino anti Coronavirus ideato dalla Irbm di Pomezia e dall'università di Oxford proseguirà la sperimentazione.

Le autorità britanniche e il comitato indipendente per la sicurezza consultato nel Regno Unito hanno ritenuto "sicuro" il siero italo-britannico e, di conseguenza, hanno dato il via libera ad AstraZeneca (l'esclusivista mondiale per la distribuzione del vaccino, ndr) a proseguire i test sui volontari.

In queste ore, dunque, si tornerà a somministrare il siero a tutti coloro che sono stati scelti per la sperimentazione di Fase 3, mentre le attività di monitoraggio su chi era stato già vaccinato sono sempre andate avanti.