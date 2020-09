E' stato minacciato con un coltello e rapinato dello smartphone nel cuore della notte. Poi, però, la stessa vittima della rapina ha chiamato il 112 e descritto i due banditi, con uno di loro che è stato arrestato e l'altro che ha invece rimediato una denuncia a piede libero.

La storia arriva da Lavinio Mare, quartiere di Anzio: l'altra sera, infatti, un sedicenne aveva lasciato casa di un amico e stava tornando a piedi verso la sua abitazione quando è stato avvicinato da due ragazzi che gli hanno chiesto una sigaretta.

Quando lui ha detto loro di non averla, uno ha estratto dalla tasca un coltello e, minacciando il rivale, si è fatto consegnare lo smartphone per poi fuggire via insieme al complice. Il 16enne, a quel punto, è tornato a casa dell'amico e ha chiamato il 112, descrivendo ai poliziotti della Squadra Volante, intervenuti poco dopo, i due autori della rapina.

Gli agenti si sono quindi messi sulle loro tracce e li hanno raggiunti: un 17enne aveva ancora con sé il coltello e lo smartphone. I poliziotti lo hanno arrestato. Il complice, 18enne, è stato denunciato a piede libero.