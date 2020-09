Una pensionata di Scauri è stata vittima di una truffa da parte dei soliti malfattori che le hanno portato via oro e soldi. L'ennesimo raggiro perpetrato ai danni di anziani si è consumato l'altro giorno in via Appia a Scauri, dove abita una ottantatreenne.

Questa volta i malviventi hanno utilizzato la scusa della vecchia amicizia, millantando parentele con una ex vicina di casa. Affermazioni che hanno convinto la donna ad aprire la porta del suo appartamento a una ragazza che, lasciando la porta socchiusa, ha consentito a un complice di entrare e mettere a segno il furto.

Ad accorgersi di quanto avvenuto, dopo che i malfattori erano andati via, è stata la figlia, che ieri si è recata a casa per accompagnare la madre a fare la spesa. Entrata in camera per prendere i soldi si è accorta che erano spariti i seicento euro che aveva e l'oro. A quel punto hanno avvertito i carabinieri.