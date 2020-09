Infine, uno sguardo ai guariti: sono 443 in più rispetto a ieri, con il totale di chi ha sconfitto il virus salito a 213.634 persone.

Tra chi attualmente ha il virus, sono 36.280 le persone in isolamento domiciliare, mentre nelle Terapie intensive sono curati 187 pazienti; i restanti 2.042 individui sono ricoverati con sintomi nelle varie strutture sanitarie.

In totale, dunque, i casi totali dall'inizio della pandemia a oggi sono diventati 287.753 e tra questi ci sono 38.509 persone attualmente positive, ossia 1.006 in più rispetto a ieri.

Un lieve calo di contagi rispetto alla giornata di ieri: è questa la situazione registrata oggi in Italia, con 1.458 nuovi casi di Coronavirus registrati dal ministero della Salute a fronte dei 1.501 ufficializzati ieri.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli