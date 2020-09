Un nuovo episodio di violenza si è registrato tra i gruppi di giovani che riempiono il centro città di sera, soprattutto nel fine settimana. Questa volta, però, a litigare fino al punto di strattonarsi, sono state due ragazze: quello che era iniziato come un diverbio, è sfociato in aggressione, con una diciassettenne spintonata e fatta cadere a terra, tanto da dover richiedere i soccorsi del caso, e la più violenta che è riuscita a dileguarsi prima dell'arrivo della Polizia, spalleggiata da qualche amica. Il tutto per futili motivi, questioni di gelosia per un ragazzo che le due adolescenti si sono contese. Una vicenda piuttosto chiara per i poliziotti della Questura che si stanno occupando del caso.

L'episodio si è registrato in piazza della Libertà intorno alle 22:30, nell'angolo compreso tra via delle Medaglie d'Oro e via Spalato. In quel punto si sono incrociate casualmente le due ragazze: devono essersi dette qualcosa, tra le due non correva buon sangue da quando sono diventate "rivali" in amore, ma dev'essere stata la nuova fidanzata del ragazzo conteso a farsi sotto, è lei che poi ha alzato le mani. E infatti la lite verbale tra le due è durata ben poco, fin quando la più violenta e determinata a mettere in chiaro la situazione ha spintonato con violenza l'ex fidanzata del suo ragazzo, facendola cadere a terra contro il ciglio del marciapiede.

Mentre l'autrice dell'aggressione si allontanava, la vittima è stata subito attorniata dalle amiche: avvertiva dolori e non riusciva ad alzarsi. A quel punto è scattata la segnalazione al 118 e un'ambulanza ha trasportato l'adolescente presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti per le cure del caso. Intanto erano intervenuti i poliziotti della Squadra Volante che hanno raccolto testimonianze utili all'identificazione dell'autrice dell'aggressione. A riguardo la Questura fa sapere che gli agenti del commissario Giovanni Scifoni sono già riusciti a risalire al nome della ragazza che ha aggredito la minorenne, una giovane del capoluogo: la sua posizione finirà al vaglio dell'autorità giudiziaria una volta che i genitori della vittima, stando alle intenzioni manifestate dopo l'episodio di sabato, formalizzeranno la querela.

Lite tra ragazze in piazza, la polizia sulle tracce dei responsabili degli spintoni Ieri alle 15:00 Emergono ulteriori dettagli rispetto alla lite tra ragazzine finita a spintoni ieri sera in piazza della Libertà, a Latina. In particolare, attraverso una nota, dalla Questura pontina hanno spiegato che la Squadra Volante è intervenuta in centro dopo la segnalazione di una ragazza aggredita: qui, gli agenti hanno sentito una 17enne che ha confermato di essere stata aggredita poco prima da altri giovani che, spingendola con violenza, l'avevano fatta cadere rovinosamente a terra facendole sbattere la testa. "La ragazza, che si trovava in compagnia di un'amica - hanno evidenziato dalla Questura -, ha riferito che la lite era scaturita per futili motivi. Sul posto, alla presenza del padre della giovane, è intervenuto personale sanitario del 118 che ha provveduto ad accompagnare la ragazza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per le cure del caso". Chiaramente, anche alla luce dell'intenzione della ragazza e del genitore di sporgere querela di parte, i poliziotti hanno avviato alcuni accertamenti volti a identificare i responsabili dell'aggressione, "che saranno perseguiti - concludono dalla Questura - a norma di legge". di: La Redazione