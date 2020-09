"La notizia che sta circolando in queste ore a Formia rispetto a una presunta ordinanza firmata dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti per la chiusura di parchi e giardini pubblici in tutta la città è solo una bufala". Questo si evince da una nota inviata dalla Regione Lazio rispetto un messaggio ovviamente falso circolato oggi principalmente attraverso WhatsApp. Una bufala sì che però in poche ore ha creato il panico e per questo saranno presi provvedimenti seri.

"La Regione Lazio - si legge infatti a conclusione della nota - provvederà a denunciare chiunque continui a diffondere o abbia diffuso questo tipo di notizie assolutamente false che non fanno altro che creare inutili allarmismi e seminare il panico tra i cittadini del Lazio".