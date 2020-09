Sono 1229 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Italia. Sono nove le persone decedute. Questi i dati diffusi nel bollettino odierno del Ministero della Salute. Nessuna regione d'Italia ha registrato oggi zero casi mentre sono 80.517 tamponi effettuati in tutto il Paese.

Oggi sono 201 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in aumento rispetto a ieri (197). Il numero totale delle persone attualmente positive è di 39.712; 37.289 in isolamento domiciliare; 2.222 i ricoverati. Dall'inizio della pandemia in Italia il numero delle persone guarite è di 214.645, sono 35.633 le persone decedute.