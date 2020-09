Sul posto, per avviare le indagini di rito, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pomezia.

Un addetto alla vigilanza è stato trovato in un lago di sangue all'interno del gabbiotto che si trova all'ingresso del deposito delle Ferrovie dello Stato: a notare il corpo privo di sensi e con una profonda ferita alla testa è stato un autotrasportatore che, dovendo uscire, si era avvicinato alla sbarra senza ottenere la sua apertura. Sceso dal camion ha raggiunto il gabbiotto e ha trovato l'uomo ferito: a quel punto ha chiamato i soccorsi, giunti sul posto con un'ambulanza del 118.

Ha i caratteri di un giallo quanto avvenuto attorno alle 4 di notte a Pomezia, in via della Zoologia, nella zona dell'interporto che si trova accanto alla stazione ferroviaria di Santa Palomba.

