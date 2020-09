Arriva una svolta nelle indagini sul tentato omicidio di un vigilante 54enne di Aprilia avvenuto alle 4.30 di questa mattina nell'interporto di Santa Palomba, a Pomezia.

Nelle ore successive alla scoperta dell'uomo ferito, infatti, i carabinieri sono riusciti a risalire al presunto autore dell'aggressione: si tratta di un uomo di 19 anni di Aprilia, collega di lavoro della vittima di quello che è stato rubricato come un tentativo di omicidio.

Raggiunto nella casa apriliana, il vigilante è stato fermato e portato in caserma, dove è stato interrogato per alcune ore: messo "sotto torchio", l'uomo ha ammesso le proprie responsabilità, spiegando di aver colpito il collega alla testa con una cesoia (oggetto in dotazione al loro Corpo di vigilanza non armata, ndr) durante la lite scaturita per futili motivi. Poi, resosi conto della situazione, per paura ha abbandonato il posto di lavoro e ha fatto ritorno a casa.

I carabinieri, a quel punto, lo hanno arrestato per l'ipotesi di reato di tentato omicidio e lo hanno accompagnato nel carcere di Velletri.