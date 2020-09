Momenti di paura staseraa in via Carissimi, nel quartiere Q4, a causa di un incendio divampato in un appartamento all'ultimo piano di un condominio.

Non c'era nessuno in casa quando il rogo è divampato per cause ancora al vaglio dei Vigili del fuoco, il proprietario stava rientrando quando il fumo già si stava sprigionando dall'interno.

I soccorritori hanno dovuto lavorare a lungo, prima per spegnere il rogo e poi mettere in sicurezza l'abitazione, evitando che le fiamme potessero estendersi ulteriormente.