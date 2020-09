Grave incidente stradale nella tarda serata nel centro di Latina.

In circostanze al vaglio della Polizia Stradale del distaccamento di Terracina, intervenuta con l'ausilio della Squadra Volante, uno straniero in bicicletta si è scontrato con un'auto guidata da un giovane del capoluogo nella zona di piazza del Quadrato.

Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, il ciclista percorreva via Montebello contromano quando, all'incrocio con via Pastrengo, ha urtato contro la fiancata sinistra di una Fiat 500 che proveniva da via Villafranca ed era diretta verso piazza del Quadrato. Lo straniero ha prima centrato lo specchietto della vettura, poi è finito contro lo sportello abbozzandolo e infine è caduto a terra.

A causa del violento trauma cranico rimediato, è stato trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti in codice rosso.