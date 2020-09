Ventuno casi di Coronavirus in più nel giro di dieci giorni. È questa la "fotografia" dell'emergenza Covid-19 a Velletri, con i dati pubblicati dal sindaco Orlando Pocci nelle scorse ore. In particolare, a fronte dei 34 positivi dell'8 settembre scorso, oggi se ne registrano 50; in più, i guariti attuali sono 94 contro gli 89 di dieci giorni fa. Dunque, complice l'aumento di cinque negativizzati, l'incremento dei nuovi positivi è, come detto, di 21 persone.

In totale, quindi, i casi totali di Coronavirus dall'inizio della pandemia sono diventati 151. "L'andamento dell'epidemia a Velletri fa registrare una crescita costante dei casi positivi sia pure collegati a cluster conosciuti e controllati - ha affermato il sindaco -. Rispetto all'ultima rilevazione c'è stato un aumento di casi, perlopiù asintomatici, che stanno trascorrendo la degenza nelle proprie abitazioni. Registriamo un aumento dei tamponi e questo, probabilmente, è in relazione lineare con la crescita dei casi".