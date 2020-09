Buone notizie ad Anzio sul fronte dell'emergenza Coronavirus: nel giro di qualche giorno, infatti, il numero dei positivi è sceso a 33 persone.

Nelle scorse ore, infatti, come comunicato dal sindaco Candido De Angelis, la Asl Roma 6 ha comunicato quattro guarigioni, con tale numero che ha fatto scendere - come detto - a 33 il numero dei positivi; fra loro, ci sono 26 persone in isolamento domiciliare e sette ricoverate.

«Si invita la cittadinanza tutta a rispettare le prescrizioni per il contenimento della diffusione del virus» è stato, come di consueto, il commento del primo cittadino.