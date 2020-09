Cresce il numero delle persone attualmente positive al Coronavirus residenti a Lanuvio. Nelle scorse ore, infatti, il sindaco Luigi Galieti ha annunciato due nuove positività: si tratta di due persone attualmente asintomatiche e risultate positive al tampone oro-faringeo. Si tratta di personale sanitario.

«Come vedete i casi sono in crescita significativa, il virus per ora si sta comportando in modo endemico con diversi focolai - ha affermato il primo cittadino -. Dal momento che la maggior parte, per ora, dei positivi sono asintomatici, bisognerebbe che ognuno di noi si comportasse come nel gioco del: 'Come se...' ognuno di noi fosse asintomatico, quindi rispettando scrupolosamente e facendo rispettare educatamente le semplici regole igienico-sanitarie previste (uso della mascherina secondo le indicazioni dei legge, rispetto della distanza sociale, lavare spesso e bene le mani). Dunque, niente panico, ma responsabilità».