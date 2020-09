Le richieste del sindaco Paola Villa sono state accolte dalla Asl di Latina, soprattutto alla luce dei recenti numeri legati all'emergenza Coronavirus, visto che su 94 tamponi eseguiti dopo il caso di un imprenditore contagiato dal Coronavirus, 17 persone sono risultate positive.

Per questo da domani, alle 14, sarà attivato un drive in provvisorio nell'area del mercato di Formia.

"Si invitano tutti engono di aver avuto contatti con i luoghi in cui si concentra il focolaio di Formia, di recarsi al Drive in, per il tampone rapido - scrive la Asl in una nota - L'accesso è spontaneo e non richiede la prescrizione medica. Il Drive in proseguirà la propria attività anche nelle giornate di Domenica 20 e Lunedi 21 settembre. L'Azienda invita a distribuirsi nelle tre giornate al fine di evitare lunghe attese. Si invitano tutti i cittadini ad indossare le mascherine anche nelle ore diurne e rispettare rigorosamente le disposizioni in materia di prevenzione.