Un devastante incendio è divampato nella tarda serata di venerdì in zona Querce a Fondi. Diversi i punti di innesco che sono stati azionati pressoché simultaneamente.

Le lingue di fuoco hanno bruciato la vegetazione con grande velocità, agevolate dalla carenza di precipitazioni atmosferiche e dal conseguente caldo degli ultimi mesi.

Sul posto sono arrivati, per i soccorsi, i vigili del fuoco e il gruppo di protezione civile dei Falchi. Le operazioni sono andate avanti per tutta la notte e sono ancora in corso.