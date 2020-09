Mascherina obbligatoria sempre, quando ci si trova in un luogo pubblico. Questo il contenuto della nuova ordinanza firmata ieri notte dal sindaco di Formia, Paola Villa, visti i timori legati alla diffusione del Coronavirus a Formia, a seguito della positività di un noto imprenditore. Il fatto ha richiesto oltre 100 tamponi, e sui 90 già eseguiti, 17 sono risultati positivi.

"Ogni cittadino, quando esce dalla propria abitazione e si trova in un luogo pubblico, deve obbligatoriamente indossare una mascherina protettiva (mascherina chirurgica, mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto - prodotte, in materiale multistrato, idonea a fornire una adeguata barriera per la protezione del naso e della bocca), salvo situazioni in cui è previsto l'utilizzo di mascherine con protezione di livello superiore (particolari luoghi di lavoro sensibili). La mascherina, inoltre, deve essere sempre utilizzata in ambienti chiusi, nei luoghi aperti al pubblico o in luoghi in cui si incontrano persone."