Colpo sventato grazie al tempestivo intervento delle guardie giurate della Securitas. E' questo il dettaglio che giunge da Sezze, dove nella notte gli scassinatori dei bancomat avevano fatto esplodere uno sportello della della Banca Popolare del Lazio, in via Veneto, a Sezze Scalo. In un primo momento sembrava che il colpo si fosse concretizzato, poi, dopo gli accertamenti delle forze dell'ordine intervenute sul posto, il bottino è stato rinvenuto all'interno della banca, abbandonato dai ladri messi in fuga dall'arrivo degli uomini della sicurezza notturna in servizio presso quella filiale. Pare inoltre che sia stata trovata un'auto con la quale i malviventi si erano spostati.



Il tutto sarebbe avvenuto intorno alle 4, stando alle prime ricostruzioni fornite dagli inquirenti, ignoti si sarebbero appostati davanti alla filiale, avrebbero atteso il momento opportuno e piazzato del materiale esplosivo intorno allo sportello bancomat, facendolo esplodere e portandosi via il denaro contenuto al suo interno, poco prima di scappare senza il bottino. Allertati dal rumore dell'esplosione, i residenti hanno chiamato le forze dell'ordine.