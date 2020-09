E' stato attivato un numero telefonico al quale quanti messi in quarantena obbligatoria o preventiva, possono rivolgersi per avere un servizio di recapito a domicilio per la spesa di alimenti e generi di prima necessità o di farmaci. Il servizio, attivato dal Comune di Formia con l'Ufficio Servizi Sociali grazie anche al supporto della Protezione Civile, mette a disposizione: un numero telefonico lo 0771778613

Tale servizio sarà attivo: sabato 19 settembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00, domenica 20 dalle ore 9.00 alle 12.00; dalle 15.00 alle 18.00 da lunedì 21 il servizio sarà così articolato: Lun. Merc. Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 Mart. e Giov. dalle 9.00 alle 13.00 / dalle 15.00 alle 18.00 Inoltre resta a disposizione per qualsiasi domanda, dubbio e richiesta l'indirizzo email sindaco@comune.formia.lt.it