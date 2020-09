La scuola a Roccagorga riprenderà il 28 settembre e non più il 24. A deciderlo è stata Nancy Piccaro, sindaco di Roccagorga che ha reputato necessario emettere un'ordinanza per posticipare il ritorno sui banchi dei bambini del paese lepino: "La decisione - spiega- è stata presa al fine di venire incontro alle esigenze di riapertura nella massima sicurezza ed in totale accordo con la nostra Dirigente Scolastica a cui spetta, di competenza, la decisone riguardo alle modalità ed orari di frequenza. Certi di venire incontro alle esigenze di tante famiglie che ci avevano espresso il bisogno di avere maggior rassicurazione sulla situazione generale prima dell'avvio dell'anno scolastico".