"Le fototrappole posizionate sul territorio comunale dagli operatori della Formia Rifiuti Zero continuano a riprendere i trasgressori e i protagonisti degli atti incivili". A darne notizia è stato proprio il Comune di Formia. "Dopo la visione dei video - fanno sapere dall'Ente - ad opera della Polizia Locale verranno approntate tutte le misure in termini di ammenda nei confronti dei trasgressori".

Quindi ora scatteranno le sanzioni. La soluzione delle fototrappole evidentemente funziona. In altri Comuni è stato proposto l'utilizzo di questi dispositivi come deterrente soprattutto nelle zone periferiche e per evitare anche fenomeni come quello dei "rifiuti in trasferta".