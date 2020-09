Sono 46 le persone positive al Coronavirus individuate, dal 31 agosto ad oggi a Formia, tramite i tanti tamponi effettuati nel Drive In nell'area del mercato, con l'ausilio del Dipartimento di Prevenzione e Igiene della Asl. Non tutti sono riconducibili al noto imprenditore di Formia: i casi a lui legati sono 31

Si ricorda che:

- a tutti i positivi al test rapido viene effettuato il tampone molecolare. I positivi al test rapido non vengono inseriti nelle liste giornaliere di positivi rilasciate dalla Asl, vengono inseriti solo quando e se confermata la positività anche al tampone molecolare.

- lo screening tramite drive in, sta continuando, per avere un quadro chiaro di tutta la comunità comprensoriale.

- è obbligatorio l'uso della mascherina, mantenere le distanze e lavarsi le mani.