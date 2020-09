A Lanuvio ci sono dieci residenti che hanno contratto il Coronavirus. È questo il bilancio reso noto nelle scorse ore dal sindaco Luigo Galieti, che ha voluto ancora una volta aggiornare i cittadini sull'evoluzione dell'epidemia in città.



"Purtroppo come vedete la crescita dei casi aumenta quotidianamente - ha affermato Galieti -: le autorità competenti hanno comunicato un altro caso positivo al tampone oro-faringeo per Sars-Cov2, attualmente asintomatico. Allo stato attuale nove persone positive asintomatiche sono in quarantena nel proprio domicilio e una è ricoverata. Atteniamoci sempre alle semplici regole igienico-sanitarie previste: uso della mascherina secondo le indicazioni dei legge, rispetto della distanza socialee lavarsi spesso e accuratamente le mani".